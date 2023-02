Basket-ball (TDM) : objectif 15 sur 15 pour Comblain

Pour en revenir au terrain, Comblain recevra une équipe de Willebroek solide et figurant dans le peloton derrière les rouges. Une rencontre intéressante avant d’aller à Sijsele, le dernier pour tenter alors le 16 sur 16.

Un déplacement que le club fera en car, une sorte de coutume depuis la semaine dernière et qui pourrait encore se prolonger dans le temps. Maintenant, le premier objectif, c’est évidemment une 15e victoire en recevant un adversaire que les Rouges n’ont pas encore croisé cette saison. Une équipe qui propose une défense de fer ayant encaissé juste quelques points de plus que Comblain sur la première partie de saison et qu’il ne faudra pas prendre de haut.

Maintenant, face aux soucis offensifs des visiteurs, Rondoz et ses coéquipiers devraient pouvoir faire la différence eux qui ont toujours su contenir les assauts de leurs adversaires, même bien plus précis que ceux de ce dimanche. "On doit développer notre jeu et notre identité pour claquer ce 15 sur 15 que tout le monde veut. Il ne faut pas les laisser l’adversaire s’installer dans le jeu placé car le déficit physique pourrait faire mal", prévenait Ludovic Humblet.