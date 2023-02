Basket-ball (P1) : Waremme contre ses nouveaux amis

Et le club d’Atlas qui a bénéficié de ce cadeau débarquera précisément ce samedi au Pôle ballons. Un adversaire dont il faut se méfier car, même s’il est encore en ligne de mire des derniers, il vient d’enchaîner les victoires maintenant que le groupe a récupéré des forces vives dans la raquette.

Avec ses jeunes qui seront la base de leur future équipe R1, les Brasseurs débarquent donc sans pression mais avec énormément de confiance alors que, d’un autre côté, le groupe de Maxime Gaudoux devra composer avec quelques absences. Renouvelé dans sa fonction la saison prochaine, le coach sait qu’une équipe de jeunes en confiance peut faire très mal et il faudra à nouveau sortir une grosse défense pour ne pas se faire surprendre. On connaît les ambitions élevées au Pôle ballons où le groupe tente de ne plus mordre la poussière. Cette reprise est un énorme piège, surtout si les Jupillois règlent la mire. À distance, ils possèdent une grosse force de frappe avec une multitude de joueurs capables de frapper à trois points. Lambion et ses équipiers sont donc prévenus. Pour rester sur le podium, il faudra être (très) solides.

À noter qu’en parallèle de cette rencontre, il y a un certain Spa (leader 2 revers) – Alleur B (deuxième, 3 revers), ce qui permettra de lire plus clairement le classement ce samedi soir.