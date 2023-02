Avec deux bombes dans le premier quart, les locaux profitaient du manque de réussite des Verts pour faire la course en tête. Grâce à une défense de fer dans le 2e quart et les paniers de Materne et Lambert pour enfin relayer un Goffin très en réussite, le score passait à 28-27 à la pause.

Malgré une reprise catastrophique (9 points en 10 minutes), Hannut allait revenir à une possession dans le dernier quart. Mais l’exclusion de Materne et les 5 fautes de Goffin empêchaient d’arracher plus.

QT : 18-14, 10-13 (28-27), 15-9 (43-36), 18-22.

HANNUT: Bielen 4, Materne 7, Bisschop 5, Declercq5, Goffin 17, Dibenedetto 14, Fauchet 2, Lambert 3.