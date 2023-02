Basket-ball (P1) : La Villersoise doit passer outre la pause

Et on parle bien de plusieurs car, en plus des duels à venir contre d’autres équipes de bas de classement, il faudra aussi réussir des "perfs", ce que les Rouges sont capables si tout le monde répond présent. Ce dimanche, tenir contre l’équipe de Dison-Andrimont en serait une. Revendiquer la victoire leur permettrait d’envoyer un énorme message. Car, sur papier, avec les arrivées de plusieurs joueurs chevronnés dont Mourad Chikhaoui, l’ancien joueur de Comblain, les Verviétois sont terriblement puissants et polyvalents. Pourtant, ils végètent dans le ventre mou suite à la plus grande inconstance de la division.

Capable de tout quand il s’entraîne, ce groupe peut être plus que moyen quand il n’est pas en jambes, à l’image du revers ayant lancé cette année 2023, à domicile, contre une équipe de Welkenraedt qui figurait alors derrière La Villersoise.

"Je pensais sincèrement qu’il y avait un beau coup à jouer, nous confiait un Damien Deblond qui nous explique pourquoi il emploie le passé. Dison-Andrimont n’est pas impérial en déplacement. En interne, cela bouge un peu puisque Toussaint a déjà annoncé quitter pour rejoindre Ensival. Nous aurions pu profiter de ce possible moment de flottement. Maintenant, la semaine n’a pas été bonne avec cinq joueurs lundi, quatre mercredi et pas réellement de préparation pour ce match. Beaucoup d’absents donc pour maladie, petites blessures, examens ou un pneu crevé sur le chemin de la salle. Une accumulation de petites choses. "

Vraiment dommage, dans la continuité du début de la saison. "Depuis le départ, on n’arrive pas à enchaîner les choses positives. À chaque victoire, il n’y a pas de match la semaine suivante et on recommence à zéro. Encore cette fois, après notre succès contre Welkenraedt, c’était le week-end réserve à la Coupe pour nous stoppe. Si on arrivait à gagner, faire deux bonnes séances et remonter sur le terrain, on pourrait peut-être changer la donne. Maintenant, tout le monde connaît la situation, les joueurs doivent répondre sur le terrain dimanche et on avisera ensuite", résumait le mentor local.