Football (P2A) - "Amay doit prendre quelque chose" : Adrien Trubia se confie avant la réception de Ferrières

Du côté de Ferrières, Philippe Caserini n'a pas eu l'opportunité de renforcer un noyau là aussi en souffrance. "Nous étions quinze en décembre, nous sommes toujours quinze, dont deux keepers. C'est notre lot depuis plusieurs semaines et c'est évidemment problématique mais je dois bien composer avec cette réalité."

À la lecture du classement des deux équipes, Ferrières, en chasse derrière Flémalle qu’il aurait dû affronter dimanche dernier, part évidemment avec les faveurs des pronostics. "Mais c'est un match de reprise après sept semaines d'interruption, signale le coach ferrusien dont l'équipe a certes souvent gagné, mais rarement en infligeant une correction à son adversaire. Chaque rencontre est difficile et le reste de la compétition s'annonce tout aussi compliqué vu l'étroitesse de notre noyau, mais nous allons tout donner à l'occasion de nos douze derniers matchs et nous verrons où cela nous mène."

Amay, lui, a le maintien en point de mire. Mais alors qu'il aurait dû débuter 2023 face à Verlaine B et Ouffet, c'est Ferrières qui se dresse sur sa route. "Et puis nous jouerons Braives et Momalle, précise le défenseur amaytois. C'est évidemment costaud mais on n'a pas le choix, on doit prendre quelque chose, il le faut pour la confiance et pour le classement."