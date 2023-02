Volley-ball - Waremme va devoir puiser dans ses réserves physique pour défier Maaseik

Une séance qui s’apparentera plus à de la récupération qu’à un vrai travail intensif, programme chargé oblige. "D’autant plus que le match face à Guibertin a été très physique. Le but sera d’être bien pour le début de match de ce vendredi, opine le mentor waremmien. Car Maaseik possède énormément de qualités dans tous les secteurs de jeu. Leurs ailiers sont très performants. Reggers, leur opposite, respire la confiance. Et si ce n’est pas lui, c’est Cox, qui est toujours en forme. Au centre, c’est aussi très solide et le coach a du choix. Sans oublier Martin Perin qui est bien revenu dans l’équipe et l’a stabilisée. "

Il faudra donc un Waremme au sommet de son art, et plus concret dans le money time, pour tenter de forger un résultat après la défaite, encourageante, 3-2 du match aller. "Tout ne s’est pas converti par des victoires dernièrement, mais on sent qu’on progresse de semaine en semaine. Certes, on s’est incliné face à Alost et Guibertin, mais le résultat aurait pu être bien différent. le but n’est pas de vivre dans le passé ou dans les chiffres bruts, mais il faut savoir tirer les bons enseignements de ces résultats, insiste Fred Servotte. Nous sommes de retour à domicile et on va y aller à fond. Certes, on vit un peu comme une formation engagée en Coupe d’Europe en ce moment mais les autres équipes sont capables de le faire. Nous devons donc pouvoir le faire aussi. " La marque des grandes équipes !