Tennis de table (P1) : Chiroux A s’extirpe de la zone rouge

Tihange proche de la remontada

Être mené 7-1 à la pause et pourtant prétendre à la victoire, c’est ce qui est arrivé à Tihange, en déplacement à Ermitage B. Si les Tihangeois se sont finalement inclinés 10-6, la victoire aurait pu tomber des deux côtés. "On est revenu jusqu’à 7-6 avant de concéder trois belles en fin de rencontre, explique Stéphane Klaric. C’est frustrant et cette défaite fait mal…" Frustrant, d’autant que la bande à Philippe Lallemand reste cantonnée à l’avant-dernière position de la série.

La frustration a laissé place au soulagement pour les Wanzois qui viennent d’enchaîner un neuf sur neuf. Avec Éric Bauwens, ils n’ont fait qu’une bouchée de Viamont, qui descendra en P2 au terme de championnat. "On doit encore l’emporter à une reprise pour assurer notre maintien", se réjouit Ronny Ceulemans, qui espère garder Émilien Piedbœuf et Caleb Coulon, les deux jeunes formés au club, la saison prochaine.

Enfin, on notera la victoire de Saint-Georges B en déplacement à Stavelot, troisième. Une belle opération en vue de la deuxième place et d’une possible accession à la régionale.