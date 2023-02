Sports moteurs - "Ça nous a permis d'en apprendre beaucoup sur la voiture et sur l'équipage" : week-end concluant pour Sarah Bovy à Daytona

Situé dans l'état de Floride, l'International Daytona Speedway est à la base un circuit de Nascar, proposant toutefois un tracé routier de 5,73km. "C'est très impressionnant car la philosophie en piste est totalement différente de chez nous. Il y a des bankings, des spotters (NDLR: un guide se trouvant en hauteur et ayant une vue complète sur la piste, ce qui permet d'annoncer aux pilotes le trafic autour de sa voiture). Les 24h de Daytona font partie des quelques courses qui font rêver chaque pilote, avec Le Mans, Spa, le Nurburgring Nordschleife et Bathurst. J'étais donc très motivée avant d'entamer la course."

Et sur la piste, l'impossibilité pour l'équipe de faire des tests précourse impliquait un risque majeur: rencontrer des soucis techniques. "On savait qu'il y avait un risque élevé de rencontrer des pépins en course, on a fait avec. On n’en a heureusement pas rencontré en essai et on a donc été relativement heureuse de notre boulot car on a forcément beaucoup travaillé sur le set-up de la voiture, on a bien exploité le temps de piste qu'on a eu. Une fois le départ donné, on était dans le bon rythme. On partait un peu loin mais on n’a pas vraiment joué le jeu des qualifs donc c'était normal. On était en pleine remontée du peloton lorsque les premiers soucis électriques sont arrivés, aux alentours des 5h30 de course. Ils nous ont directement coûté notre course car l'arrêt a duré près de 25 minutes."

S'en est suivie une séance de tests grandeur nature pour les quatre dames du team italien. "En ayant perdu tout espoir de résultat, notre philosophie a quelque peu changé. Nous voulions continuer à rouler pour l'expérience bien sûr, mais aussi et surtout pour apprendre à connaître la voiture. En la poussant au bout, nous savions que chaque petit pépin déclenché allait permettre à nos ingénieurs et à nos mécanos de les pointer et de les résoudre avant la prochaine course. On n’a donc jamais vraiment économisé la voiture, au contraire, chaque relais était un vrai sprint, et ça nous a permis d'en apprendre beaucoup sur la voiture et sur l'équipage. Ça a rendu l'exercice sympa au final."

Les Iron Dames ont finalement terminé la 46e position finale, à 124 tours du leader.