Legend Boucles : zoom sur nos régionaux présents ce week-end

Du côté de nos locaux, on peut souligner la présence de Bernard Lamy, qui prendra le départ de l’épreuve pour la 12e fois, la 8e depuis que le RAC SPA de Pierre Delettre a fait migrer le rallye de Spa à Bastogne. À bord de sa fidèle Volvo 242 orange, le Mohatois aura comme objectif de faire au moins aussi bien que l’an dernier, ou il était parvenu à entrer dans le top 10 général dans la catégorie Legend ! On peut aussi remarquer la présence d’Yves Matton en Porsche 911 SC 3.0 Gr.4 ou encore de Xavier Bouche en Opel Manta A. Chez nos copilotes, différents noms locaux sont aussi à retrouver, comme Adrien Hauteclair aux côtés de Vincent Prégardien ou encore le wanzois Johan Jalet, de retour avec Ghislain de Mévius après pas loin de neuf mois d’absence. L’équipage n’avait plus mis les pieds dans les Ardennes depuis 2019, où ils avaient emmené leur Nissan 240 RS Gr. B à la neuvième position finale.

Départ prévu demain matin sur le coup de 9h20 dans la région de la Roche-en-Ardennes !