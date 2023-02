Basket-ball (P1) : Hannut va perdre son coach et Dibenedetto

Mais la suite est importante dans la lutte pour le fond de classement. Liège est déclaré forfait et perd donc le point de la défaite, ce qui le met dans une position moins confortable alors que Bouchaouir est exclu pour trois mois, Baeri pour sept auxquels ont en ajoute six pour son comportement lors du prononcé du verdict.

Avec sept victoires pour sept revers, Hannut est presque déjà assuré de renouveler son bail dans la division. "On joue successivement les trois derniers pour confirmer cela ", lance un président Lambert qui sait qu’un deux sur trois suffirait à confirmer le break.

Pas trop de pression donc en se rendant dans la salle si atypique de Bellaire qui vient de décrocher son troisième succès de la saison. "On va donner le meilleur mais nous ne serons pas dans les meilleures conditions. Nous serons sans Gauthier Mouillard comme depuis le début de la saison, notre pivot n’avançant pas vraiment dans sa rééducation. Idem pour Gauthier Humblet qui a eu des complications lors de son opération du ménisque et commence seulement à marcher. Absent mardi suite à un décès, Michel Bisschop sera avec le groupe pour tenter de prendre ce premier match à six points."

Et comme le programme propose des duels directs entre toutes les équipes du fond de classement, on y verra bien plus clair dans deux semaines. Actuellement, Bellaire, La Villersoise et Welkenraedt sont à trois victoires, mais les Verviétois comptent un forfait. On retrouve ensuite Henri-Chapelle à cinq succès et Liège à six avec un forfait. Hannut a donc de la marge mais veut finir sans pression. Une fin de saison qui sera le baroud d’honneur du coach Hannutois. " Il ne sera plus à la tête de l’équipe l’an prochain. Un choix que nous respectons. On a évidemment pensé à Jimmy Stas mais ce ne sera finalement pas possible. On a fait un premier tour des joueurs et le groupe restera dans sa majorité. Évidemment, il va clairement falloir faire le point avec l’état de santé des Gauthier pour se projeter. Nous sommes donc à la recherche d’un coach et de 2-3 joueurs. Car, si le groupe veut rester, il y a un cas spécial. En effet, nous perdrons Dibenedetto puisqu’il a décidé de se lancer dans un long voyage après la saison. On sait qu’il lancera ce projet au terme de la saison, mais on ne sait pas encore quand ni pour combien de temps, mais il ne faudra pas compter sur lui. On a aussi fait une croix sur Martin de Liamchine qui est retourné en France ", résumait l’homme fort des Verts qui a donc eu un mélange de bonnes et mauvaises nouvelles.

À noter aussi que le club vient aussi de déjà décliner une éventuelle participation aux playoffs… juste logique.