Volley-ball (Ligue A) : il n'a pas manqué grand-chose à Waremme ce mercredi soir

Un match de volley de haut niveau, cela se joue sur des détails. Un smash par ici, un block par là et vous pouvez passer, comme ça, d’un claquement de doigt du camp des vainqueurs aux vaincus. Waremme en a fait l’expérience ce mercredi soir en essuyant un nouveau revers à Guibertin. Si le score semble sec sur papier, les Waremmiens ne sont pourtant pas passés si loin. Le premier set est, certes, assez à sens unique avec des locaux, encore en D2 la saison passée, qui mènent quasi de bout en bout. "On a peiné sur le combo service-réception, avance Fréderic Servotte, le coach de Waremme. Et notre adversaire a alors pris l’ascendant. On a tenté de rectifier le tir dans la foulée. " Et, de fait, Waremme Volley présente une copie davantage capable d’embêter Guibertin. Waremme mène deux fois au score lors de ces deux dernières manches. Mais… "Mais on cale dans le sprint final lors du deuxième set, poursuit Fred Servotte. Dans le troisième set, on mène 22-19 avant de concéder la manche et de voir notre adversaire s’offrir le set. C’est dommage, on peut être déçu. Il y avait la place pour mieux. Mais la marge de progression reste réelle…"