Sélectionné avec les Diables noirs, Gauthier Petit doit décliner l'invitation : "La porte reste ouverte malgré tout"

En parallèle, l’athlète de 22 ans a voulu privilégier ses études en immobilier. "J’ai voulu allier un maximum le rugby et les études en essayant de tout donner, dit-il. À l’heure actuelle, il m’est impossible de vivre du rugby." C’est pour cette raison que le Poussetois est revenu, il y a quelques mois, en Belgique. De retour au Kituro (Bruxelles), actuellement cinquième au sein de l’élite belge, Gauthier Petit s’y sent comme un poisson dans l’eau. "Il y avait plusieurs clubs qui me voulaient, même à l’étranger. Étant donné que j’ai commencé mon activité d’indépendant il y a peu comme agent immobilier, c’était inconcevable que je quitte la Belgique. Au Kituro, je suis retourné auprès des miens. Pour l’instant, tout se passe très bien et on espère atteindre les phases finales en fin de saison."

Repris avec les Diables noirs, l’équipe nationale de rugby, pour disputer le Rugby Europe Championship (REC) à partir du 4 février, le demi de mêlée a été contraint de décliner la proposition du nouveau sélectionneur, Mike Ford. "Je ne veux prendre aucun risque au niveau professionnel. Cela n’a pas été facile à prendre mais j’assume. Et si je ne suis plus repris ensuite, ce n’est pas une catastrophe. De mon côté, la porte reste évidemment ouverte", confie Gauthier Petit.

Il n’empêche que le Poussetois pourrait tout de même figurer dans la liste des Diables noirs face à la Roumanie, le 11 février prochain. "C’est le seul match que l’on dispute à domicile. Le coach sait qu’il peut compter sur moi ce jour-là. "

À noter que nos compatriotes se rendront pour leur troisième et dernier match en Pologne, le 18 février.