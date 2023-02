Hamoir: sans Biersard

Pour recevoir Serang B, Biersard est suspendu. Damblon et Doneux restent indisponibles.

Solières: Suray s’en va

Tout le groupe est au complet chez les Soliérois qui ne pourront plus compter sur Dylan Suray. Auteur d’un doublé la semaine dernière face à La Louvière, l’ailier français a décidé de rejoindre l’Ile de la Réunion.

Stockay: Nezer pas là

Pour affronter Ganshoren,

Nezer et Rodriguez ne seront pas qualifiés car il s’agit d’un match du premier tour. Kotchkarov (grippe) et Bouhlal (à l’étranger) sont incertains. Sternon, lui, revient de suspension.

Verlaine: quatre retours

Pour affronter Binche, Verlaine ne pourra compter sur Debra, en voyage trois semaines. Reciputi, Limbourg, Dago et Barry rentrent de suspension.

Warnant: Debefve blessé

Aharrh-Gnama n’est plus suspendu pour la rencontre face à Acren. Debefve (élongation suite au match du week-end passé) est absent deux à trois semaines. Pour le reste, tout baigne à Warnant plus que jamais concerné par la course au titre.

Waremme: plusieurs absents

Plusieurs absents sont à déplorer chez les Stadistes. D’abord, Nicolas Lapierre. Le défenseur s’est cassé la main ce week-end et a été opéré mardi. "Il sera indisponible durant un mois", précise Henri Verjans qui ne pourra pas compter sur Laruelle et Angiulli, tous les deux suspendus. Par contre, Gueye effectue son retour au même titre que le jeune Rihon.

Division 3 ACFF

Huy: un retour

Manu De Castris est suspendu alors qu’Altin Muaremi est incertain. Loyaerts effectue son retour. "De son côté, Julian Pollina a repris la course à pied mais il sera encore trop court pour ce week-end", explique Manu Papalino.

Provinciale 1

Faimes: deux blessés

Hormis les blessés Zarnowski et Hauteclair, le reste du noyau est disponible. Dimanche, en amical, contre Momalle, Faimes s’est imposé 3-1. "C’est de bon augure" dit Walo.

Fize: sans deux joueurs

Wagemans et Vandervost sont suspendus. Tout le reste du noyau est disponible.

Geer: Emons s’en ira

Pour affronter Ougrée, Vrijdags et Mulowa sont blessés. Coulon est au ski. Pierre Emons, un des gardiens quittera le club en fin de saison car il s’en ira à l’étranger.

Hannut: Ouchan pas là

Pour aller à Sprimont B, Ouchan est suspendu, Formica est blessé.

Wanze/Bas-Oha:

Dans le cadre du choc contre Elsaute, Carraro (cheville) et Adam (adducteurs) sont incertains. Honay est suspendu. "On est bien pour ce choc face à Elsaute et on va faire le maximum" assure Jean-Yves Mercenier.