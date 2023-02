Bonne nouvelle à Waremme: le terrain synthétique est homologué

C'est la fin d'un long épisode à Waremme. Durant plusieurs semaines, les Waremmiens ont été contraints d'évoluer sur le terrain du Cosmos, situé à quelques encablures du Stade Waremmien. En cause ? L'état du synthétique jugé inapte par les instances de l'ACFF. Ce mercredi, on apprend finalement que le terrain A du cercle hesbignon a finalement été homologué. "Voilà enfin une bonne nouvelle. Il en faut de temps en temps, je n'ai plus l'habitude", ironise Henri Verjans.