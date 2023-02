Basket-ball (dames, P1) : les Hutoises sont dans un gros « run »

Maintenant, la semaine prochaine, c’est un déplacement à Waremme, qui n’aura plus rien à perdre et qui réussit souvent ses derbies, à l’image de ses deux victoires contre Haneffe. Prudence donc. Reste que le coach est actuellement dans le questionnement, comme les joueuses et les staffs concernant le futur des différentes équipes.

"Maintenant, sur le terrain, on ne se pose pas de question, on tente de gagner un maximum de matchs et de progresser comme c’est clairement le cas", lâchait Arnaud Pinte.

Une équipe fort sollicitée, c’est le RBC Haneffe C qui a enchaîné deux rencontres. Une victoire pour une défaite, avec les débuts de Chloé Borsu à la manette, les Hesbignonnes sont dans leur tableau de marche avec des éléments prenant de plus en plus d’envergure et s’affirmant clairement comme dominante dans la division. Il faut maintenant prendre encore un peu de bouteille pour ne pas sombrer dans la dernière ligne droite comme contre Pepinster. Un revers surprise contre un adversaire renforcé qui n’avait encore gagné qu’une rencontre cette saison. Maintenant, pour décrocher une victoire contre la Vaillante, les Templières ont claqué un 30-15 impérial au sortir des vestiaires pour faire monter leur compteur à 6 succès cette saison.

Un succès de plus que les voisines de La Villersoise. Une équipe dont on pointera le revers. Mais, contre une formation d’Atlas qui joue le top 3, le comportement des filles de Claude Vancausbroeck a été positif: "Les filles avaient envie de réaliser une surprise et de continuer sur notre spirale positive", nous avait confié le coach. Malheureusement, la défense des Jupilloises a fait mal. "L’adversaire s’est montré plus fort en gérant bien les moments charnières, marquant des paniers importants. Il faut reconnaître que nous n’avons pas été en mesure de réussir à élever notre niveau pour gagner ce match. Malgré la défaite, nous avons réalisé une belle partie en faisant douter cette équipe de Jupille", nous confiait le coach.