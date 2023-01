Volley-ball - C’est reparti pour un tour de derby wallon entre Guibertin et Waremme

Un adversaire avec lequel les Bleus avaient croisé le fer à la fin du mois d’octobre pour une victoire trois sets à un. Mais depuis lors, pas mal d’eau a coulé sous les ponts avec, notamment, pas mal de blessés dans les rangs waremmiens. "En effet, nous avons dû effectuer pas mal de modifications dans l’équipe de départ. Mais c’est aussi le cas de Guibertin. D’autres équilibres ont dû être mis en place et les choses seront remises à zéro, insiste Fred Servotte, qui sait que son équipe a les armes nécessaires pour aller glaner un succès en terres brabançonnes. On sait que ce sera un match disputé car Guibertin a le vent en poupe en ce moment (NDLR: victoire face à Achel dimanche). Ils possèdent un très bon opposite, Gil Hofmans, qui est le meilleur scoreur de la ligue. Et puis, ils ont deux anciens membres de l’équipe de l’équipe nationale très expérimentés avec Simon Van De Voorde et Gert Van Walle. Sans dénigrer les autres, rien que cet aspect-là fait de cette équipe une formation assez stable. Les deux équipes se valent, j’espère qu’on pourra faire parler nos qualités."

Car, en s’inclinant dimanche face à Alost, Waremme a pris un peu de retard dans la course aux play-offs… tout comme Guibertin. "Au niveau mathématique, oui, tous les matchs sont désormais très importants, reconnaît le mentor waremmien. Mais je ne veux pas mettre la pression à mon groupe en disant que c’est le match à gagner si on veut encore croire aux play-offs 1. Je suis plus focus sur l’équipe et les blessés qui sont en train de revenir. On va se battre comme lors de chaque match comme on le fait depuis le début de la saison. Et on verra ce que ça donne au soir du 19 février (NDLR: date du dernier match de la phase classique. C’est à ce moment qu’on regardera notre classement. Avant de calculer, il faut jouer et c’est ça qui fera la différence. "

Car sans jouer, impossible de s’imposer. CQFD.