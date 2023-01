Tennis de table - Une première réussie pour les Masters du TT Saint-Georges

Avec 260 inscriptions, le TT Saint-Georges se classe sur le podium des clubs ayant attiré le plus grand nombre de participants. Seuls Wanze (NDLR: 305) et Minérois (NDLR: 261) font mieux. "Le bilan final est plus que positif, explique Alain Simon, le trésorier du matricule 193. Saint-Georges a parfois l’étiquette d’un club pas forcément axé 100% sur le tennis de table. Ici, on a démontré qu’on savait organiser ce genre d’événement et cela permet de gagner en visibilité."

Pour preuve, Michel Delporte, l’emblématique président du TT Tiège, n’était encore jamais venu jouir des installations verlainoises. "Étant donné que mon petit-fils (NDLR: Sohan Mahy, l’une des promesses du ping francophone) est présent, c’était l’occasion de venir ici. Et je dois dire que je ne suis pas déçu."

Seule ombre au tableau, plusieurs coupures de courant sont venues interrompre la fin d’après-midi. "Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Nous n’y sommes pour rien", glisse Alain Simon.

Au niveau sportif, le plateau était alléchant en séries B et B spécial puisque l’actuel 23e joueur belge, Arthur Bilas, avait fait le déplacement. Il n’a d’ailleurs pas manqué de faire le show en gratifiant le public de plusieurs points exceptionnels dont seul le Crisnéen de 25 ans a le secret. "On pouvait difficilement faire mieux concernant le niveau de jeu", termine Alain Simon. Une première édition qui en appelle d’autres pour le cercle hesbignon.