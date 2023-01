Mais le souper de jeudi passé est à marquer d’une pierre encore plus blanche. "Oui, je pense que c’est le plus beau souper que j’ai connu depuis que je suis au club, narre Ali Yilmaz, l’avant présent en bordure de Néblon depuis 6 saisons. Tout le monde était là et a aidé l’autre. D’habitude, il y en a toujours bien qui s’en va avant, genre moi. Mais, là, pas. On avait bon d’être ensemble et je pense que ça s’est senti sur le terrain dimanche. Le départ du président nous a fait très mal. Il fallait un peu de temps… Mais ce souper explique pour une bonne part notre envie et notre hargne dimanche passé… "

Avec, à la clé, un superbe succès décroché à Binche. Il le fallait après le 0/9 douloureux. "On a fait bloc et on a sorti un match plein, commente Yilmaz. On était bien et on avait très envie. On ne leur a laissé quasi aucune occasion en fait. Ils égalisent ok mais sur un malentendu. On mérite mille fois de gagner."

Une victoire collective

L’aller, qui avait vu Hamoir lâcher deux unités à domicile face à Binche, est pour beaucoup dans ce succès précieux. C’est lui qui, par deux fois, a fait la différence à l’autre bout d e la Belgique, plante ses 7 et 8es buts de la saison. "Merci de dire ça, mais ce fut avant tout une victoire collective, dit-il. D’ailleurs, le 0-2 est venu de la tête de Ben Masset sans qui ça n’aurait pas été possible. On a mis que deux buts mais on aurait pu en mettre plus sans un grand gardien en face. Tout le monde s’est battu pour l’autre et cet état d’esprit fait vraiment du bien."

Quid de la saison prochaine alors que le flou est de circonstance au club ? "Je ne sais pas encore et c’est bien normal, dit le sympathique avant des Rats. On verra mais je peux vous dire que ma priorité va à Hamoir dans un premier temps. Ce club m’a tellement donné que c’était la moindre des choses… " Un homme avec des valeurs, ça fait du bien…