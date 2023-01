Basket-ball (R2) : On y verra bientôt plus clair à Huy

Après plusieurs saisons compliquées, la perte de certaines équipes et la reprise de la R1 de Neuville, l’Union sera plus à sa place en P1 avec, on l’espère, un maximum de derbys à jouer et une reconstruction plus facile et avec moins de pression qu’au niveau régional. Car Huy doit se retrouver, reprendre confiance et fonctionner avec ses moyens. Et c’est clairement la définition de ces derniers qui occupe tout le monde actuellement. "Les dirigeants ont vu les joueurs pour leur proposer le projet de l’an prochain et ils ont eu du temps pour réfléchir. La semaine prochaine, tout le monde devra se positionner plus catégoriquement entre ‘oui, je serai de l’aventure’, ‘non je ne veux pas en être’ ou en expliquant la non réponse. À partir de cela, nous pourrons ensuite construire. On sait que les transferts sont compliqués. De manière historique mais désormais aussi avec le nouveau système d’indemnité de transfert. La volonté reste de travailler avec le groupe en place et avec aussi les personnes de Huy. On va donc attendre les réponses de tout le monde, des joueurs de R2 comme ceux de P3 pour s’organiser ", explique un Steve Jovenau toujours très clair.

Concernant son cas personnel, rien n’est encore décidé. "Je suis effectivement toujours en réflexion personnelle. Que ce soit par rapport à mon temps privé, à mon investissement pour autrui ou à la tournure du projet. Je me laisse encore un peu de temps et, inévitablement, il est clair que le positionnement des joueurs influencera aussi le mien. "

Huy est donc actuellement en attente… mais rien ne presse finalement non plus, tant les réponses des clubs de divisions supérieures se font encore attendre.