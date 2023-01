Basket-ball (R2) : Grâce à son deuxième succès de rang, Haneffe va pouvoir avancer avec des certitudes

Malgré les absences de certains, le groupe n’a pas baissé les bras et, au contraire, a débuté une série décisive qui lui tournait le dos depuis tant de temps. De quoi se rassurer pour la suite de la saison et mener Haneffe vers un maintien en R2. Maintenant, si la dynamique est enclenchée, elle ne doit pas s’arrêter car tout demeure encore possible, la place d’antépénultième n’étant pas encore attribuée. "La semaine prochaine, nous pourrons aussi avancer sur la prochaine saison avec le staff et les joueur s", assure la présidente Kabwe dont le positivisme a permis de conserver le cap malgré des moments compliqués. "La structure des dames est déjà confirmée et tout se passe positivement. Place à l’étape suivante maintenant que, sur le terrain, les joueurs ont confirmé le bien qu’on pensait d’eux. À nous de continuer de la sorte."