Basket-ball - Provinciale 3C : Les Hutois continuent à prendre du plaisir

Car, à Huy, on allait pouvoir compter, pendant toute la rencontre, sur les deux premiers marqueurs cités mais aussi sur un gros collectif avec Mornard puis Paeleman et Gustin franchissant aussi le cap des doubles chiffres offensivement. L’écart culminait ainsi à vingt points en seconde partie de match pour signer une nouvelle victoire. "Malgré les blessés, les joueurs continuent dans leur bonne dynamique, prenant toujours du plaisir sans se prendre la tête et, surtout, en étant présents un maximum, nous confiait un Cédric Aubert qui se projetait un peu sur la suite des événements. On ne regarde plus trop le classement car on se sait loin de la tête. Maintenant, c’est aussi la meilleure manière de faire de bons résultats. Prendre match par match et on verra ce que l’avenir nous réservera. Normalement, ce sera toujours en P3, sauf miracle."

Une division hors de laquelle le club aimerait tellement sortir mais… pas encore cette fois. "Nous verrons le futur, mais nous tentons d’anticiper. Actuellement, Steve Jovenau, le coach de l’équipe A, a fait le tour des joueurs pour l’an prochain et, en fonction de ceux qui adhéreront au projet P1, on organisera le noyau de notre équipe B avec une place de plus en plus marquée pour les jeunes. Je n’ai pas encore confirmé ma place comme coach car je suis toujours en réflexion, la réorganisation des jeunes me tenant aussi énormément à cœur."

La semaine prochaine devrait ainsi être décisive pour l’organisation du club à tous les niveaux, les défis étant de taille partout.

QT : 27-17, 20-17 (47-34), 22-16 (69-50), 17-16.

HUY : Content 19, Royen 15, Gustin 11, Tiquet 5, Mornard 13, Paeleman 14, Lambert 4, Puddu 3, Demany 0.