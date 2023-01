Basket-ball (P1) : Maxime Gaudoux prolonge à la tête de Waremme B

Une P1 qui deviendra donc l’équipe première du club et où Maxime Gaudoux officiera pour la troisième saison avec, à chaque fois, une présence dans les premières places. "On va toujours tenter de jouer le haut du panier mais de manière intelligente, en préparant l’avenir du club. On a la possibilité de récupérer des joueurs de R1 comme Germay. On connaît aussi le potentiel du groupe actuel qui va devoir aussi se positionner. Puis, on a les jeunes derrière à intégrer et il ne faut pas rater cette étape. Retrouver la régionale mais ne toujours pas avoir de jeunes qui pousseraient cette équipe serait repartir dans les mêmes travers que le club ne veut plus vivre."