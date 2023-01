Basket-ball - Analyse : La série noire se poursuit pour Wanze

Des propos à clarifier. Ainsi, devant toujours composer sans plusieurs joueurs, dont un De Liamchine vital, les Wanzois livraient un match sérieux contre une autre équipe du top emmenée par un Kabeya toujours impérial. Ainsi, à deux minutes de la fin de la rencontre, les Sucriers menaient 61-69 avant que tout ne bascule. Dans un match engagé, les Rouges allaient récolter trois exclusions directes, sans autre sanction préalable. Pas de technique avant cela (NDLR: sauf pour Riga) mais un retour direct aux vestiaires pour Goossens, Raboz et Riga. Ajoutez à cela la cinquième faute de N.Paulus (NDLR: la quatrième était une technique) et tout basculait. 15 fautes pour les locaux, dont une antisportive et une technique contre 27 pour les Wanzois, dont trois exclusions et deux techniques. 18 lancers contre 33 et une victoire qui changeait complètement de camp… Un fin de match difficile à encaisser. " Je ne sais pas comment nous allons rebondir dans les conditions qui sont actuellement les nôtres et avec un match au sommet contre Cointe, le leader, à venir. C’est notre bête noire et, clairement, si on n’arrive pas à se transcender, la montée sera plus que compromise ", reconnaissait un coach qui va devoir trouver la force et les mots pour rebondir en ce mois de février crucial.