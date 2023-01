Athlétisme - Championnats francophones TC et juniors: Neuf médailles pour nos athlètes

Une compétition durant laquelle nos athlètes ont brillé, remportant neuf médailles (NDLR: voir ci-contre), dont deux pour le Huy Athletic Club, pourtant privés de certains de ses meilleurs représentants comme Audric Riga, Yanni Sampson ou encore Mathis Espagnet.

Mais le club mosan a pu compter sur une Cassandre Evans qui n’a rien laissé à ses concurrentes dans le concours du lancer du poids. "Elle a cassé la baraque, abonde Armand Pirotte. C’est une excellente lanceuse et il est difficile de la battre. Elle était au-dessus de la concurrence."

L’autre médaille est à mettre à l’actif de Clément Pirotte, vainqueur à la longueur chez les juniors. "Oui, il est titré, mais il n’était pas content de son concours, souligne son papy de président. On dirait qu’il fait un peu du tourisme car il n’a pas eu besoin de bien sauter pour remporter le titre. Ce qui est particulier, c’est qu’il a remporté quatre titres francophones dans quatre disciplines différentes: en cross chez les minimes, sur le décathlon en outdoor, sur le 400 mètres en indoor et ici à la longueur chez les juniors."

Et si certains autres Hutois n’ont pas été titrés, ils n’ont pas démérité d’autant que, pour certains, ils sont encore très jeunes. "On a une petite cadette (NDLR: Lyne Neutjens) qui a battu son record en terminant septième à la longueur et deux scolaires qui ont couru le 1 500 mètres avec une belle sixième place pour Romane Rasquain, détaille Armand Pirotte. Pour un petit club comme le nôtre, avoir huit athlètes sélectionnés, ce n’est pas mal du tout. Et sans la présence de plusieurs de nos cadors, repartir avec deux médailles, c’est très bien. "

Des belles performances que certains, comme Clément Pirotte, devront confirmer lors des championnats francophones et de Belgique d’épreuves combinées les 11 et 12 février 2023. Pour les autres, le rendez-vous est pris une semaine plus tard avec les Nationaux TC.