Yassine Boumédiane (Stockay, D2 ACFF) : « On peut viser le Top 5 »

À l’image de toute l’équipe, Yassine Boumédiane semble avoir trouvé ses marques dans ce nouveau onze hesbignon. "Je me sens bien dans la position d’ailier sur le flanc droit, assure le carolo. J’ai quasiment participé à tous les matchs depuis l’entame. Pour l’instant, je comptabilise deux buts et cinq assists. Et ce samedi à Waremme, j’aurai pu inscrire mon troisième goal mais le ballon heurte la latte. De toute façon, le score était scellé."

Trois bons points dans l’escarcelle dans un match piège. "Absolument, le coach nous avait mis en garde. Déjà en arrivant, je pense que, comme nous, les adversaires de Waremme prennent déjà un coup au moral en voyant l’état du terrain et un éclairage limite. Nous avons su faire abstraction des circonstances de jeu. Le premier but nous a certainement fait du bien. Nous sommes sur la bonne voie pour assurer notre sauvetage, qui était l’objectif premier. Maintenant, je pense que nous pouvons relever la tête pour regarder plus haut au classement. Notre moral est gonflé à bloc. Le retour de Nezer pour suppléer l’absence de Kitoko au milieu du terrain est bénéfique. Allié à Niankou, dans l’axe du jeu, ils sont des régulateurs fantastiques dans le geste et la parole. Du coup, je pense que viser le Top 5 n’est pas utopique. Maintenant, il faudra prendre la mesure de Ganshoren, le week-end prochain."

Et dans cette série, aucun match n’est facile…