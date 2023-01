Sami Choukri (Verlaine) : « Non, on ne s’est pas vu trop beau »

Quatre points séparent en effet Verlaine de Hamoir, onzième. Les Hesbignons connaissent une période compliquée, au plus mauvais moment "Après un tel premier tour, personne ne s’attendait à vivre ça, déplore le médian. Quand on est dans notre situation, on se doit de gagner deux matchs sur trois. Contrairement à Seraing et Meux, on aurait dû gagner ce dimanche. On s’est créé pas mal d’occasions mais la chance n’était pas de notre côté. Pourtant, le coach avait mis en garde le groupe. Sur l’ensemble de la saison, c’est l’un de nos meilleurs matchs."

Il n’empêche que les gars de Marc Segatto devront se ressaisir le plus rapidement possible. "L’objectif du club est clair: on veut jouer le tour final. On ne peut plus se permettre de perdre de bêtes points, comme ce fut le cas contre Seraing, commente le joueur de 25 ans, qui revient tout doucement à son meilleur niveau avec deux titularisations de rang. Je pense avoir rempli mon contrat à presque tous les matchs cette année. Je me sens très bien sur le terrain, même si je suis conscient que je peux encore donner deux fois plus."

Victime d’une déchirure des ligaments croisés en 2021, l’ancien élément de Stockay n’est pas encore totalement à 100%. "Durant presque 1 an et demi, je n’ai pas joué. Il me faudra encore quelques semaines avant d’être réellement au top de ma forme. Vous savez, je n’ai plus jamais aligné quatre rencontres de suite, dit-il avant d’évoquer son futur. J’espère pouvoir rester à Verlaine la saison prochaine. Je me sens bien et l’idée de jouer en N1 est un défi qui me motive à du 200% Je donnerai tout quoi qu’il arrive pour ce club."

Pour sûr, on devrait retrouver le Sami Choukri des grands soirs dans les semaines à venir. Tout Verlaine se frotte déjà les mains.