Handball : une décision qui ne passe pas pour Hakim Saghir (Amay), sévèrement exclu face à Uilenspiegel

"Il faut au départ rester honnête, je touche le joueur mais c’est un attaquant qui saute très loin dans la zone. Il prend ma jambe qui est en l’air puisque je m’étends pour contrer le shoot. L’arbitre considère ce geste, un mouvement naturel d’un gardien, comme intentionnel alors que c’est le joueur qui saute de trois, quatre mètres. Sa décision n’a aucune logique réglementairement. Si c’est intentionnel, c’est directement la rouge sans la moindre discussion mais me mettre" juste "deux minutes, cela n’a aucun sens. Sur quel critère ? J’ai eu beau lui demander de suite des explications, Thibault Tilman en a fait de même. Cela a duré quelques minutes. Rien n’y a fait, il ne voulait pas s’expliquer et en retournant sur le banc, très énervé il est vrai, là il m’a donné deux minutes supplémentaires pour rouspétance."

Est-ce que ce fait de jeu, à cinq minutes de la fin alors qu’Uilenspiegel n’avait qu’un but d’avance, a influencé le résultat ? "Je ne sais pas si c’est le tournant du match car on était déjà dans un moment faible. On menait de trois buts et ils étaient revenus sur nous mais comme souvent dans les matchs, quand l’énervement est là, on ne fait plus grand-chose de notre côté. On pense plus à rouspéter et à s’énerver. Malheureusement, j’ai pénalisé notre équipe et on rate l’occasion de prendre des points."

À noter que les Mosans vont retrouver la même paire arbitrale lors de la dernière journée, à Pelt, dans un match peut-être décisif.