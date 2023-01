Football (D3 ACFF B) - "Cette année est la pire de ma carrière" : Gaël Boussard revient sur sa première titularisation ce samedi

Et, depuis lors, celui qui s’était révélé à Bas-Oha avait retrouvé l’échelon provincial sous les couleurs d’Amay et Strée… avant de rejoindre Huy durant le mercato estival. "Je suis revenu en très bonne forme en juillet pour la reprise. Et après deux entraînements, je me suis cassé le pied, ce qui a entraîné six semaines d’arrêt, confie Gaël Boussard. Quand je suis revenu, l’équipe tournait bien, j’ai un peu forcé et je me suis occasionné une petite déchirure. Je suis reparti pour trois semaines et je cours chaque fois après ma forme."

Remplacé à la pause par Picchietti, le numéro 9 n’a pas trop reçu la chance de se mettre en valeur. "Ce n’étaient pas les 45 meilleures minutes de ma carrière mais je n’ai pas non plus eu d’occasions si ce n’est ma tête en reculant, reconnaît celui qui était déjà monté en toute fin de match à Herstal. Cela me fait plaisir de retrouver le terrain et en plus d’être titulaire. J’aurais préféré fêter cela avec une victoire et un peu plus de temps de jeu, mais ce sont les choix tactiques du coach."

Il faudra donc encore un peu de temps pour revoir celui qui faisait trembler les défenseurs de provinciale à sa grande époque. "Je dirais que je suis à 60 ou 70% de mes capacités, opine l’intéresse. Il y a encore du chemin avant de retrouver le vrai Gaël Boussard. Car je pense que cette année est la pire que j’aie faite dans ma carrière. Cela a été dur physiquement et moralement. Et puis, j’avance aussi en âge. En tout cas, je n’ai jamais rien lâché, je me suis toujours entraîné et j’ai fait attention à mon alimentation. Je travaille également en plus avec Bertrand Dapsens pour essayer de retrouver ma forme. Il me reste onze matchs pour essayer d’enchaîner et d’aider au mieux l’équipe. "

Des efforts qui pourraient s’avérer payants et utiles à Huy dans la dernière ligne droite de ce championnat.