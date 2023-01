Football - D2 ACFF : Thomas Miezal attendait d’être titulaire avec Warnant depuis trois mois

Et après ça, difficile de réintégrer le onze de base. "L’équipe tournait bien, formait un bon bloc et enchaînait les résultats. Et je n’ai pas eu de matchs amicaux pour me montrer."

Mais lors des deux derniers matchs disputés par son club, contre Dison et Stockay, il est monté au jeu. "J’ai joué 30 minutes à chaque fois. Je trouve que je me suis bien débrouillé."

Aligné pendant 90 minutes

Et ce samedi, il a finalement été titularisé sur le flanc droit de l’attaque, aux côtés d’Audry Scevenels et d’Amaury Fransolet. "Je pense que j’ai fait un bon match, tout en gérant mes efforts. Il fallait que je fasse attention à cause de mes blessures précédentes." Il a d’ailleurs eu bien raison de ne pas se griller trop vite, puisqu’il a joué tout le match. "À partir de la 80e minute, j’ai commencé à avoir des crampes. Je le sens d’ailleurs encore aujourd’hui (NDLR ; lundi). " Et malgré ça, il est très content d’avoir joué 90 minutes. "Ça m’a fait beaucoup de bien, tant moralement que physiquement. Ça m’a permis de me remettre dans le rythme."

Son coach également satisfait

De son côté, Stéphane Jaspart, l’entraîneur warnantois, était également content de la prestation de son joueur. "Il a fait ce que j’attendais de lui. Il a livré une bonne prestation, tout comme le reste de l’équipe."

Sachant son ailier droit fragile musculairement, il n’avait pas voulu le réintégrer trop vite à l’équipe après une année 2022 compliquée. "On a été particulièrement attentif avec lui. Mais comme ça faisait quelques semaines que tout se passait bien à l’entraînement et qu’il faisait du bon boulot quand il rentrait, on a décidé de le titulariser ce samedi." Avant de le revoir aligné d’entrée de jeu contre Acren la semaine prochaine ?