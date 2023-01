Football (D2 ACFF) : Hamoir continuera-t-il en nationale? "Pas sans apport extérieur" confie Raphaël Miceli

Et la dead-line est déjà connue évidemment. Pour le 28 février, les clubs de nationale évoluant en D2 et D3 ACFF doivent rentrer leurs projets de licence. On le sait: c’est, pour la saison prochaine, une condition sine qua non afin de rester en nationale. Sinon, c’est retour en provinciales. "Oui, on en est conscient et on doit voir comment on va faire, poursuit Miceli. Et, là, rien n’est fait mais…" Mais un élément est déjà tombé en matière de sponsoring. On sait évidemment que Nicola Finocchio drainait un paquet de sponsors qui permettait à Hamoir de tenir son rang en D2 et de lutter avec les meilleurs. "On va avoir des réunions avec ses enfants, poursuit le coach des Rats. Je ne sais pas s’ils ont envie de continuer ce que leur père faisait. Mais c’est clair que si on n’a pas quelqu’un d’extérieur qui apportait ce que Nicola apportait, alors, ce sera la provinciale."

Quid de Thierry Vincent ?

Les choses sont donc claires pour Hamoir où les engagements pris seront bien sûr assurés jusqu’à la fin de la saison. "Mais pour le reste, on verra, dit laconiquement Miceli qui s’avance un peu sur sa présence ou non au sein du club la saison prochaine. Moi, j’aimerais rester même en P1 et je pense que le club le souhaite aussi… Mais encore une fois, cela va se décanter dans les prochains jours. Il le faut de toute façon…"

Un retour de Thierry Vincent, pas opposé à la chose, est-il envisageable ? "Toute aide est la bienvenue, insiste Miceli. La porte est ouverte." Un retour de l’ex-président pourrait être une aubaine pour Hamoir plus que jamais à la croisée des chemins.