Une carrière de footballeur est faite de hauts et de bas. Pour son troisième exercice avec Waremme, Nicolas Lapierre vit, avec ses compagnons de jeu, au creux de la vague. De plus, lors de la nocturne face à Stockay, il s'alignait avec, semble-t-il, une fracture à la main. "Je suis mal retombé jeudi passé à l'entraînement, affirme-t-il. Je ne suis pas allé à l'hôpital car si on me plâtrait, je n'aurais pas pu jouer ce match. Mais j'irai tout de même faire une radio ce lundi car ma main ne dégonfle pas et est toute bleue." L'absence de Nicolas serait certainement un casse-tête de plus pour une équipe qui a bien besoin d'expérience. "C'est vrai que cette saison est très compliquée, analyse le capitaine. Tout tourne contre nous. Nous avons les problèmes du synthétique suite auxquels nous avons perdu les trois points face à la Louvière. Contre Seraing (NDLR: 1-1) qui n'était pas en règle, nous n'avons pas récupéré les deux points vu que la réclamation est arrivée hors délai. Il se passe toujours un événement qui empêche notre roue de tourner rond. Lors de cette confrontation face aux Stockalis, l'arbitre n'a pas été impartial. Mais bon, il y a aussi que les rares occasions que nous nous créons, nous ne les concrétisons pas. Ce fut le cas contre Namur, à Jette et ce samedi où nous aurions pu revenir à égalité juste après la pause. Voilà quatre semaines que nous évoluons sans un vrai numéro neuf. Louis Etienne fait ce qu'il peut. Mais le gamin n'a que dix-sept ans à une place qui n'est pas la sienne."