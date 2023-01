D2 ACFF : Dylan Suray a retrouvé ses jambes et sa tête à Solières

Dimanche, outre le renversement spectaculaire de situation, on a revu avec grand plaisir les qualités de finisseur d’un joueur qui s’était fait particulièrement discret depuis quelques mois.

Dylan Suray, puisque c’est lui qu’on évoque, a des excuses à faire valoir pour justifier sa discrétion. Victime d’une pubalgie tenace depuis plus d’un an, le Français s’est résolu à l’opération en mai dernier. "J’ai eu bien du mal à retrouver mon niveau, se justifiait-il en sortant de la douche après son excellente prestation contre les Loups. Peut-être que je n’ai pas assez consciencieusement suivi mon programme de rééducation après l’intervention chirurgicale…"

De fait, le natif des Ardennes françaises affichait un maigre bilan d’une seule réalisation avant son doublé de ce week-end. "Outre la difficulté de retrouver mon aisance après l’opération, je viens de me taper un Covid sévère, pestait-il à juste titre. J’ai été absent quelques semaines mais cette coupure semble m’avoir été profitable car, ce dimanche, j’avais l’impression d’avoir retrouvé mes jambes."

Et manifestement, il n’y avait pas que les jambes qui allaient mieux ! Car, pour oser une Panenka lors d’un coup de pied de réparation, il faut aussi être bien de sa tête sans même parler de cette spectaculaire et efficace reprise de volée pour le troisième but soliérois.

"Pour le penalty, il y a un certain temps que je pense à réaliser ce geste technique, assurait le buteur. Certes, si tu te loupes, tu t’exposes à de sérieuses critiques mais c’est le risque. Quant à la volée, le centre lointain de Christopher (NDLR: Verbist) était très puissant et je n’avais d’autre solution que de tenter ce geste." Avec une belle réussite à la clé !