Comment êtes-vous devenu le médecin des Red Wolves ?

Cela fait trois ans que je le suis. La Fédération cherchait à se professionnaliser. Je travaille au CHU en dernière année de spécialisation en médecine physique et réadaptation dans le service du professeur Kaux et à Huy dans celui du docteur Courtois. Comme le monde du handball est petit, j’ai eu des contacts avec le directeur technique de la ligue Vandenberg et la Fédération. Cela s’est fait et j’ai pu vivre ce premier championnat du monde.

Revenons sur ce championnat. Quelle a été ta première impression sur place ?

La toute première, c’est quand on joue les Danois lors du premier match. Avec une Malmöe Arena pleine et les douze mille Danois qui chantent l’hymne national a cappella. Là, ça donne des frissons, on se dit qu’il y a un peuple derrière. Le handball, ça veut dire quelque chose chez eux. Et puis, c’est l’organisation. Pendant quinze jours, tu es dans un monde professionnel et tu travailles comme un professionnel: s’entraîner, penser à tout pour le tournoi, qu’on pense à tout pour le tournoi. C’est une riche expérience pour moi, pour le staff, pour les joueurs. On a appris beaucoup.

Luc Bodet, vous étiez aussi présent également sur place. Quelles sont vos impressions ?

J’ai eu le même sentiment. Notre équipe nationale n’a pas cette habitude de jouer devant 11 700 Danois et 300 Belges, il faut le préciser. On avait vraiment la chair de poule.

Et pas un petit pincement au cœur de voir son fils sur le banc ?

D’abord, il n’était pas sur le banc, mais à l’extérieur (rires). Mais, c’est vrai, voir Colin comme médecin de l’équipe nationale, c’est toujours positif.

Concernant les Red Wolves, débuter contre le Danemark, finalement champion du monde, la pression devait être énorme, non ?

En fait non, il n’y avait pas de pression parce que c’était le premier match dans un tournoi mondial. Il y avait surtout l’envie, l’adrénaline et en même temps, oui, c’était le Danemark. Qu’est-ce qu’il y a à perdre contre eux ? Rien. C’était même une belle entrée en matière de jouer contre eux, ça n’aurait pas été pareil face à la Tunisie ou au Bahreïn car là, il fallait la victoire. Malgré l’élimination, je pense qu’on a franchi un échelon.

Pensez-vous, tous les deux, qu’il y aura pour le handball le même engouement qu’on connaît avec le Hockey ?

C.B.: Si les médias s’y intéressent… (rires). J’ai reçu des dizaines de messages de gens qui ont regardé les matchs alors qu’ils ne l’auraient jamais fait en temps normal. Mais ce qui pourrait faire évoluer, c’est l’infrastructure. Là, tout est fait et pensé pour le sport. On est sur une autre planète.

L.B.: Il faudrait que nos politiciens investissent pour notre jeunesse et le sport et pas dans des tunnels (sic). À Malmö, sur trois kilomètres, il n’y avait que des infrastructures sportives et de bien-être. On n’est vraiment pas dans le même monde.