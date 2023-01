Les Wawas sont malheureusement retombés les pieds sur terre, face à une formation néerlandophone qui se bat pour accéder aux plays-offs. Les Hesbigons se sont certes inclinés 1-3 mais tout n’a pas été mauvais. Loin de là. Le début de partie est d’ailleurs très intéressant. Toujours privés de Martin Lallemand, blessé, les locaux sont bien dans leurs baskets et résistent aux assauts alostois. A 8-8, les visiteurs appuyent sur l’accélérateur et font parler leur expérience (9-13) avant un sursaut d’orgeuil local (17-18). La première manche tombe néanmoins dans l’escarcelle d’Alost assez logiquement.

Comme c’est le cas depuis plusieurs rencontres, Waremme connaît un (long) passage à vide dans le deuxième set en commettant plusieurs erreurs. (6-11, puis 11-18). Alost en profite et mène 0-2. On se dit alors que les affaires sont cuites pour les hommes du président Perin. D’autant que les visiteurs ne tremblent pas et démarrent en trombe la troisième manche. Ils vont même mener 11-16. "Les gars ne doivent pas baisser les bras. L’important, c’est d’afficher une excellente mentalité", glisse alors Pierre Honnay, le manager local. Le message a visiblement été reçu cinq sur cinq puisque Abinet et consorts sortent de leur boîte. Waremme grappille point par point et revient à 17-18 avant qu’Alost ne s’échappe une fois de plus. A 22-24, les Wawas ne lâchent rien et renversent la vapeur pour s’offrir plusieurs balles de set. La manche est stressante mais Waremme ne rompt pas et décroche le set… 35-33.

La remontada waremmienne est en marche, comme ce fut déjà le cas à Menen et Hemiskem en Coupe de Belgique. Les Hesbignons semblent revigorés. Alost aussi. Le mano à mano continue dans la quatrième manche. Et Alost, un poil plus fort, l’emporte sur le fil 24-26. Waremme s’est réveillé trop tard. Prochain rendez-vous, c’est mercredi contre Guibertin.