Handball - Division 2 : Une fin de match fatale pour Amay

Si cet incident a déstabilisé nos Mosans, la défaite s'est dessinée peu avant. Après une première période équilibrée mais peu emballante qui voyait Amay courir derrière le score pour atteindre la pause à 14-15, la rencontre a enfin pris du rythme avec des Noirs plus agressifs et un jeu plus rapide. Résultat des courses, Amay passait devant pour mener 24-21 (45e).

Et comme souvent, il y a eu des pertes de balle, des retours défensifs bien trop lents, et des exclusions temporaires, justifiées ici, totalement inutiles mais pénalisantes pour les Noirs. Uilenspiegel reprenait des couleurs, passait devant et profitait bien du flottement local pour faire 2-6 (26-30, 55e). La rencontre était pliée, au grand dam des Amaytois…

Arbitres: Mirisola - Houbrechts

Évolution du score (par 10'): 4-6, 8-8, 14-15, 22-20, 26-27, 31-34.

HC AMAY: gardiens: Saghir (54') et (2X2') et Pucci (6') ; Brialmont 6, Agnello 2, Destexhe -, Mollate (2') 2, Philouze 7, Tilman 5, Vieira 4, Pagnoul 2, Thirion (2x2') 3.

UILENSPIEGEL: gardiens: Verbelen (60') et Van Put - ; Bortolin 0, De Mot 6, Doms (2') 4, Gaastra 0, Geens 5, Gijs 7, Mestdagh 2, Nees 5, Van de Kant 3, Vandael 0, Kiebooms 2.