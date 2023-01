Futsal (Ligue, D3C) : Marseille Wanze a mangé Fallais. Que s'est-il passé?

Dans le top 5

Évidemment, du côté wanzois, l’ambiance est tout autre. Désormais dans le top 4, pas si loin de la deuxième place, tout roule à présent pour les troupes d’Axel Delhalle, lui-même auteur d’un triplé. "On peut dire que ça a été un match vraiment complet (rires). Nous avons pris le jeu à notre compte, on leur a empêché de mettre un pressing dans leur petite salle et nous avons eu la chance de mettre directement nos occasions au fond. Je ne pense d’ailleurs pas qu’il y ait eu un moment où ils ont eu une dynamique positive car nous avons aussi très bien défendu."

Désormais lancés, les Marseillais de Wanze peuvent s’installer tranquillement au sein du top 5… ou viser plus haut ? "Tout va dépendre de si on arrive à être au complet les prochaines semaines. Quand on l’est, ça facilite assez bien les choses. Maintenant, nous allons avoir trois déplacements pas évidents à gérer donc on va voir " conclut un Axel Delhalle visiblement aux anges.

FALLAIS : Destat, Vleminck, Parent, Vanderschueren, Allard, Rigo, Raponi (1), Pelisone, Delhaise, Trickels.

WANZE : Nappen, De La Cruz (1), Fays (1), H’Mamou, Bronckaert, Honay (3), Baggio (1), Goose (1), Delhalle (3).