Football - P3A: Kevin Heudens évoluera à Vyle-Tharoul

Après s’être occupé de la prolongation d’une bonne partie de son noyau ainsi que de son staff, Vyle-Tharoul peut désormais s’attaquer aux futurs transferts. Et la première arrivée est déjà une fameuse venue. En effet, Kevin Heudens, passé par plusieurs clubs de première provinciale et dernièrement présent du côté de Crisnée, où il a décidé en fin d’année 2022 d’arrêter sa collaboration, rejoint les troupes condrusiennes. Un super transfert qui va permettre à Pierre Genard et son staff de renforcer ses flancs.