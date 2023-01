Football - D3 ACFF B : Huy ne méritait pas mieux que ce nul blanc face à Meix

Il est vrai que les Luxembourgeois, qui courent après chaque unité, ont proposé un bloc bien organisé face à la technique hutoise. Paradoxalement, c’est sur phases arrêtées que les locaux vont se montrer les plus dangereux dans le premier acte. Mais la tête de Morana file au-dessus alors que celle de Boussard termine à côté de la cage de Brolet. Les frappes de Loyaerts et Papalino n’auront pas plus de succès. Et au fil des minutes, les visiteurs vont se montrer de plus en plus dangereux, au point de faire passer un grand frisson dans les travées du stade Legrand quand Limpach dévie de la tête pour Gasparoto dont la frappe heurte la transversale avant de rebondir… juste devant la ligne comme le confiera l’assistant à la rentrée aux vestiaires, au grand désespoir des hommes de Philippe Petit.

Le deuxième acte n’est guère plus emballant et si Papalino et Picchietti se retrouvent en bonne position, ils manquent de justesse dans le dernier geste. "Quand c’est le cas, cela devient compliqué, d’autant plus quand ce sont les cadres qui en manquent ", avoue Manu Papalino, qui tremblera une dernière fois, à dix minutes du terme, quand Limpach élimine Morana et Marly avant de frapper dans un angle fermé. Mais Eeke, bien replié, permet à ses couleurs de conserver le zéro et de repartir avec une unité qui rapproche encore un peu plus Huy du maintien alors que Meix repart avec ce qu’il était sans doute venu chercher en bordure de Meuse.

Arbitre: Kevin Alexis, assisté de Cédric Beckers et Pascal Leduc.

Cartes jaunes : De Castris, Erdeljan, Walelo, A.Loyaerts.

HUY: Marly, Eeke, Morana, David, Kabombo, Frantim, De Castris, Papalino, Mibenge (46e Raia), G.Boussard (46e Picchietti), A.Loyaerts.

MEIX-DEVANT-VIRTON: Brolet, Evrard, Blaise, T.Day, Puffet, Walelo, Gasparoto, Laurent, Limpach, Erdeljan (82e Simons), Godfrin (88e Klein).