Football (D2 ACFF) : Stockay fesse Waremme plus mal que jamais

Sur un terrain gelé et très sautillant, les Bleu et Blanc (Stockay) tentaient de mettre le pied sur le ballon. Les Waremmiens, bien regroupés, formaient une muraille défensive. "Après vingt minutes de jeu, j’ai demandé aux joueurs d’allonger leurs passes pour essayer de trouver la tête de Gueye", avoue Manu Valoir, "le terrain ne se prêtait pas à des passes courtes." À l’approche de la demi-heure, Cheriet couchait Gonzalez dans le rectangle. Niankou exécutait la sentence (0-1). Libérés, les visiteurs se rapprochaient de plus en plus du but de Lemire. Gueye ne parvenait pas à fructifier un centre-tir de Jurdan. Bernier contrait un dégagement de Lemire. Le ballon filait à côté du goal.

Après la pause, les Rouges se rebiffaient et déstabilisaient la sérénité visiteuse. Louis arrachait un ballon et le glissait en retrait à Laruelle, qui de la droite, loupait l’égalisation. "Il faut se réveiller", lance Manu Valoir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un coup franc de la droite trouvait la tête de Gueye, esseulé dans le rectangle (0-2 ). Gros coup de massue pour les visités qui, trop brouillons et sans inspiration offensive ne reviendraient plus. Sur un nouveau pénalty commis par Angiulli sur Ronvaux à la limite du rectangle, Rodrigues scellait le score définitif (0-3). Waremme s’enfonçait encore un peu plus. Stockay, lui, maintenait son cap.

Arbitre : Julien Gabriel.

Cartes jaunes : Laruelle, Angiulli, Lucania, Lapierre ; Rayane, Rodrigues.

Buts : Niankou (0-1, 27e sur penalty), Gueye (0-2, 64e), Rodrigues (0-3, 73e sur penalty).

WAREMME : Lemire, Saint-Mard (56e Lucania), Bourard, Deflandre (70e Charef), Merchie, Étienne, Laruelle (76e Boseko), Dichiara, Angiulli, Cheriet (85e Lannoy), Lapierre.

STOCKAY : Alfieri, Pannier, Rayane (78e Libert), Niankou, Rodrigues (75e Ozer), Boumediane, Bernier, Jurdan, Gueye (81e Custinne), Nezer, Ronvaux (85e Maglio).