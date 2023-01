Football (D2 ACFF) : Hamoir fait la bonne affaire dans le subtop

Concéder deux défaites de rang, c’est une mésaventure inédite qui a jeté un froid à la rue du Cœur Dolent où la dernière déconvenue remontait au 16 octobre (2-3 contre Ganshoren), assez que pour froncer les sourcils du mentor binchois, Jean-Louis D’Acchille, qui ne s’attendait vivre et surtout endurer pareil dénouement: "C’était un match charnière après notre revers en terres namuroises et il importe maintenant de ne pas se poser trop de questions et uniquement songer à repartir de l’avant. Au vu des échanges qui, je l’avoue, n’ont pas permis de vivre un match de qualité, j’estime pourtant que le nul n’aurait pas été illogique. Après la gifle essuyée le week-end dernier, Hamoir s’était déplacé avec ses armes en misant sur un bloc bas. Face à ce groupe revanchard, on a manqué de justesse et le rythme était en dessous de ce que l’on pouvait espérer. Ce sera à nous de rebondir au plus vite tout en étant attentifs à ce qu’il se passera derrière nous. "