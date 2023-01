On a vécu une première mi-temps complètement folle avec 6 buts. Après un quart d’heure c était 0-3 et à la demi-heure 3-3 ! La seconde période a été plaisante aussi mais sans but.

Buts : Zenagji (0-1 7), Ba (0-2 8), Lubak (0-3 14), Kabeya (1-3 18), Suray (2-3 25), Suray (3-3 28).

Binche-Hamoir: 1-2

Hamoir a profité de son déplacement à Binche pour se relever et s’imposer 1-2. Yilmaz a fait 0-1 à la 34, score à la pause. A la reprise, Binche a égalisé. Mais à quatre minutes de la fin, Yilmaz, encore lui, a fait 1-2.

Buts: Yilmaz (0-1 34), (1-1 53), Yilmaz (1-2 86).

Acren-Verlaine: 2-0

Prestation compliquée pour Verlaine qui tient le 0-0 à la pause. Mais en seconde période, les locaux font la différence.