Coupe de la Province (filles) : pas de miracle pour nos demoiselles

Le match était évidemment joué mais on savait le groupe capable de montrer plus de choses. Ainsi, même si les Verviétoises allaient continuer leur démonstration en rentrant encore 30 points dans le 2e quart, les Wanzoises allaient trouver le chemin de l’anneau. Un premier panier de Painblanc, un autre de Princen et un autre de Mathot, les Rouges mettaient 8 points sur le quart.

En seconde période, Parmentier et Berck trouvaient aussi le chemin de l’anneau. Maintenant, ce n’était évidemment pas suffisant que pour revendiquer quoi que ce soit face à cet adversaire respectueux jusqu’au bout mais passant facilement la barre des 100 points. En plein apprentissage, les Wanzoises sont simplement tombées sur une équipe bien trop forte. Score final: 16-112.

Wanze alignait: Parmentier, Berck, Dagorn, Princen, Lamberty, Painblanc, Mijovik et Mathot.

Waremme est tombé sur un os

Dimanche, dans la même salle, les U19 de Waremme s’en sont allées croiser le fer avec la solide équipe de Flémalle. Et pas de miracle pour les filles de Laura Saccaro, malgré une très belle résistance. En effet, dans le premier quart, les Wawas tentaient de faire bloc contre la puissance des Liégeoises. Avec L Dessy, l’attaque trouvait sa cible pour limiter la casse: 18-13 à la 10e. Mais la défense de l’Alliance allait faire de plus en plus de mal. Humblet tentait de tirer son équipe mais les Rouges ne rentraient que 8 points avant la pause et se retrouvaient menées 31-21.

Et le passage aux vestiaires n’arrangeait rien, les Hesbignonnes trouvant encore moins le chemin de l’anneau. Seulement 5 points dans un 3e quart à sens unique avec Bottin connectant mais sans recevoir plus d’aide. Le marquoir filait donc alors dans des proportions inquiétantes avec un 44-26 sévère à la 30e. Mais Waremme allait bien finir cette rencontre, pour l’orgueil et, sans doute aussi par les rotations adverses. Score final: 52-35.

Waremme alignait: Thewis, Riffaut, L Dessy, Humblet, Bonnechère, Dineur, Bottin, Sohy, Destexhe 15, Hardenne, Fouarge, Hasard.