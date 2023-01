Coupe AWBB (jeunes) : les Villersoises à nouveau en finale

Mais, preuve des valeurs de cette équipe, les Villersoises n’allaient pas perdre leurs esprits défensivement. Se jetant sur toutes les balles, elles arrivaient à conserver les Namuroises en respect. Ainsi, aux forceps, les rares paniers faisaient avancer un marquoir affichant un petit 18-17 à la pause. Le groupe restait donc dans son match malgré les circonstances et la pression ambiante. Maintenant, en quittant les vestiaires, on voyait des visages moins tendus.

Et cela se confirmait avec quelques paniers avançant permettant de se vider l’esprit. Défensivement, les Villersoises proposaient encore leur meilleur visage avec seulement 5 points encaissés pendant ces 8 minutes. À l’inverse, les Villersoises claquaient 12 unités pour filer à 23-29 et, mentalement, déjà faire le break. Car, à Namur, tout reposait sur une joueuse qui marquait 19 des 28 points adverses… mais perdait de sa superbe.

À l’inverse, c’est collectivement que les Rouges continuaient. N’encaissant encore que 5 points dans le dernier quart, les Rouges continuaient sur leur lancée, se libéraient de plus en plus et dominaient les débats avec toutes les joueuses finalement appelées au jeu pour participer à la fête. En finale, les Villersoises seront opposées à Ganshoren, mi-mars.

QT: 8-9, 10-8 (18-17), 5-12 (23-29), 5-15.

Villers alignait: Gesquiere, Angelucci, Bosco, Renwart, Dimitry, Humblet, Legrand, Monteforte, Giraudeau, Mossab.