Coupe AWBB : Huy sorti avec les honneurs face à Liège Panthers

Et même si les Liégeoises se mettaient directement en action, Marteau allait leur tenir tête alors que, pendant tout le match, Baggio se montrait impressionnante des deux côtés du terrain. 16-20 au terme du premier quart, la rencontre tenait toutes ses promesses. Du basket de très haut niveau, tant tactiquement que dans l’application des joueuses. Dans le sillage d’une Baggio contrôlant les pivots adverses et enflammant le marquoir, c’est Marteau qui apportait son aide afin de signer un 2e quart frisant la perfection. Même si les Hutoises n’arrivaient pas à trouver les points de Crelot, les Mosanes trouvaient des solutions collectives pour regagner les vestiaires sur le magnifique score de 39-40.

Inattendu au regard de la puissance de l’équipe adverse ce qui représentait une première victoire en soi. Maintenant, quand on est compétiteur, on en veut toujours plus et c’est avec la même envie que les Hutoises reprenaient le 2e acte. Malheureusement, la réussite allait leur tourner le dos alors que les Liégeoises haussaient le ton. Ne marquant plus que trois paniers de plein jeu sur le 3e quart (Renard, Crelot puis Baggio), l’Union allait pourtant encore survivre défensivement en limitant la casse avec un 45-53 à la 30e.

Mais le mal était fait, les Panthers avaient trouvé la bonne carburation et n’allaient plus lâcher leur proie. 29 points encaissés dans le dernier quart, Huy en avait plein les pieds et ne pouvait plus rivaliser avec une équipe simplement inarrêtable dans cette configuration. Une élimination logique donc, au score un peu forcé mais qui ne remet rien en cause en bord de Meuse.

QT: 16-20, 23-20 (39-40), 6-13 (45-53), 15-29.

HUY: Renard 4, Crelot 4, Dekeyser 7, Marteau A 10, De Carvalho 0, Marteau L 3, Ronveaux 3, Bastin 3, Baggio 26.

LiÈGE : Hambursin 13, Genot 0, Tremblez 2, Hajila 9, Kenny 7, Osselaere 9, Lecocq 2, Franquin 17, Peeters 14, Schwarz 7, Humblet 0.