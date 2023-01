Basket-ball (Coupe de la province) : Un zéro pointé pour nos jeunes garçons, privés de finale

Mais, le deuxième quart était catastrophique, les Liégeois trouvant la faille pour claquer 25 points et prendre le contrôle malgré les efforts de Vercauteren. Menés 35-30 à la pause, les Rouges n’allaient pas baisser les bras avec Lefebvre bagarreur en diable pour venir arracher la prolongation, le panier de Boonen permettant de faire 65-65. Malheureusement, en prolongation, les Liégeois finissaient la rencontre sur lancers pour se qualifier 76-71.

La Villersoise alignait: Vercauteren, Furnémont, Viseur, Borsu, Marnalo, Jossens, Lefebvre, Boonen.

Dans la foulée, les U16 de Waremme rencontraient le même club de Harimalia. Malheureusement, d’entrée, les troupes de Louis Stouvenakers devaient reconnaître la supériorité de Liégeois claquant déjà trente points dans le premier quart et encore 27 dans la foulée. Un véritable raz de marée impossible à contrôler malgré l’appui des supporters. Menés 18-57 à la pause, les Hesbignons allaient continuer à se battre, malgré un score continuant à s’aggraver au fil des minutes. Tout le groupe était passé en revue mais sans succès, personne ne pouvant éviter un revers sévère: 39-99.

Waremme alignait: Castiglione, Okoto Opeta, Jérôme, Collin, Skowronek, Zerou, Fdhili, Van Dessel, Tromme.

Enfin, les derniers espoirs de finale reposaient sur les épaules des U18 de La Villersoise opposés à Alleur. Pour les troupes de Christophe Marteau, tout débutait mal avec un 23-14 inattendu. Mais les Rouges trouvaient ensuite la clé défensive pour limiter un adversaire moins précis. Et si l’attaque ne suivait pas encore (11-9 dans le deuxième quart), la donne changeait après le passage aux vestiaires. Avec Davin servant de détonateur, les paniers allaient commencer à s’enchaîner, le stress ayant aussi visiblement quitté les esprits. Avec un grand Dehin, les Villersoises poussaient de plus en plus mais n’arrivaient pas à recoller complètement. Alleur gardant la tête froide, les Hesbignons devaient finalement s’incliner 66-60.

La Villersoise alignait: Lefebvre, Marteau, Bahuette, Davin, Collard, Dehin, Parfondry, Verleye, Fornieri, Peters.