Waremme Volley doit enchainer contre Alost, ce dimanche

Cela faisait en effet depuis le 2 novembre dernier que Waremme Volley n’avait plus décroché une victoire en championnat. "J’ai senti les joueurs beaucoup plus libérés cette semaine. Je pense qu’ils ont pris conscience qu’ils avaient les qualités pour gagner, même si notre noyau est toujours décimé par les blessures, explique le mentor hesbignon. Ce qui a changé par rapport aux dernières semaines ? On a simplement été plus performant en défense. On avait la rage durant l’ensemble du match."

Une mentalité de vainqueur qui sied évidemment au coach Servotte. Ce dimanche, face à Alost, Waremme a l’occasion d’enchaîner un deuxième succès de rang et ainsi se replacer en vue des play-offs.

"Nos futurs adversaires restent sur plusieurs belles victoires après un début de championnat compliqué. Cette saison, toutes les équipes peuvent prétendre aux play-offs. Ce sera intense jusqu’au bout", note le coach.

Bientôt un groupe à 100%

Décimé depuis de nombreuses semaines, le noyau waremmien pourrait être à 100% opérationnel dans les prochains jours. "On aura les mêmes gars dispos que face à Achel, explique Fred Servotte. ambitieux pour cette deuxième partie de saison. Le programme qui arrive s’annonce très corsé, il faudra faire attention au moindre détail pour préserver le groupe."

Un groupe qui entend poursuivre son travail de la meilleure des manières en offrant une nouvelle victoire à ses supporters, ce dimanche. "Là, on serait vraiment relancé dans ce championnat", sourit Frédéric Servotte qui croit dur comme fer en ses joueurs.