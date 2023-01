Robin Bartholomé avant Solières-La Louvière : "Il n'y a plus de vie au club"

Des propos qui laisse nt présager un départ. "Sauf grosse surprise, je ne serai plus à Solières dans les prochains mois. Il n’y a plus de vie et tout est un peu mort… Heureusement que Jean-Marc Fortin (NDLR: le président) est là. Tous les joueurs sont payés à temps et en heure. Et puis, il y a également le sujet de la fusion avec Huy. Peut-être que je jouerai là-bas la saison prochaine, je n’en sais rien", glisse le médian.

En face La Louvière, qui s’est séparée de son staff il y a deux semaines, laisse forcément un bon souvenir aux Hutois qui s’étaient imposés en ouverture du championnat (1-3). "Depuis, pas mal de choses ont changé, explique David Pauly. On reste sur une dynamique positive. A nous de continuer de la sorte en prenant les trois points ce week-end." Et continuer ainsi à croire au maintien.

Arbitre: Anaik Jacoby Anaik

SOLIÈRES: Bouarfa est blessé, tandis que Diallo n’est toujours pas qualifié.