Louis Jamar, le Verlainois providentiel : "La Nationale 1 m'intéresse"

"Je ne me suis pas fixé d’objectif pour le reste de la saison, je ne suis d’ailleurs pas focalisé sur ce classement. Pour moi, le plus important reste d’accrocher le tour final avec le groupe", précise l’intéressé.

Un objectif ambitieux mais totalement réalisable pour des Taureaux qui restent sur un zéro sur six. Pas de quoi inquiéter Louis Jamar même si… "On doit essayer de se comporter comme des gars qui prétendent au titre. On doit se mettre dans la peau d’un leader et arrêter de se contenter de 40 points. Si Verlaine est deuxième, ce n’est pas par hasard.. L’année passée, on avait la défaite en nous. Maintenant, on se doit de changer la mentalité et apprendre à être des tueurs."

Dimanche, Verlaine doit relancer la machine face à Acren. Un adversaire qui avait laissé de très bons souvenirs à l’attaquant, qui s’était offert un triplé. "Ce n’est pas l’exploit de ma vie mais cela reste une chouette rencontre, dit-il. J’ai pris conscience que j’étais en pleine forme."

La N1 dans un coin de sa tête

Récemment, le cercle hesbignon a fait la demande pour la licence afin d’évoluer en Nationale 1. "Mais on n’a pas davantage de pression, assure Louis Jamar . Si on ne monte pas, ce n’est clairement pas une catastrophe. Être deuxième à ce moment de l’année, c’est déjà une réussite. Maintenant, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Même s’il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme, il faut maintenant prendre des points."

En attendant, Louis Jamar compte bien terminer le travail à Verlaine. Avant de quitter le navire ? "Je n’y pense pas encore. Jouer en Nationale 1 me plairait. Après, c’est un autre monde, je prendrai une décision au moment voulu. Vous savez, à Verlaine, les joueurs seront vus très tard, on a encore le temps (rires). Je me sens bien à Verlaine où j’ai plusieurs repères. Néanmoins, si un club me contacte pour aller en N1, ce serait bête de refuser."

Arbitre: Baptiste Federico

VERLAINE: Reciputi, Barry, Limbourg et Dago suspendus, Ramadani blessé. L’ensemble du groupe est disponible, Marc Segatto effectuait sa sélection ce samedi matin.