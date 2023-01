Handball : Amay n'a pas le droit à l'erreur face à Uilenspiegel

"D’abord, on a encore une rencontre d’alignement à jouer avec le match contre Bocholt qui a été remis la semaine dernière vu les conditions météorologiques. Ensuite, quand on voit le calendrier, Saint-Trond qui va prendre logiquement deux points contre Flémalle doit rencontrer les deux premiers, Lebbeke et Sprimont qui se disputent la première place (NDLR: avec le bonus point et calendrier pour les play-offs). Nous, on va recevoir trois fois à la maison, ici Uilenspiegel, puis Montegnée et Bocholt pour terminer chez l’avant-dernier, Pelt. Il nous faut quatre points sur huit pour passer. Évidemment, précise-t-il de suite , si Saint-Trond ne réussit pas un exploit contre les premiers."

Loin d’être une science exacte, les résultats des matchs du premier tour restent favorables pour nos Mosans. Les Trudonnaires ont été battus les deux fois et même assez sèchement par Sprimont (42-24) là ou Amay avait été chercher la victoire 17-18. Dans le même temps, les Noirs ont gagné contre Pelt, fait jeu égal à Bocholt (25-25) et la défaite à Montegnée s’est dessinée dans les deux dernières minutes (28-26). Si cela rassure quelque peu le T1, il reste cependant les pieds sur terre.

"La semaine supplémentaire n’a pas changé grand-chose pour mon effectif si ce n’est que je récupère Erwan Philouze qui n’est pas retourné en France après son dernier examen de ce vendredi. Par contre Fares (Khaldi) lui est parti pour une semaine. Quant à Guillaume Destexhe, il ne va pas mieux et sera absent. Qu’importe, à l’aller on a toujours mené, c’était encore 21 partout avant de commettre des erreurs dans les cinq dernières minutes qui nous ont coûté la victoire. Ici, je pars confiant car je sais qu’on peut y arriver."

HC AMAY: Saghir, Pucci, Pagnoul, Agnello, Tilman, Molatte, De Cecco, Brialmont, Philouze, Thirion, Vieira, Tzenoff.