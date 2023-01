Football (P2A) - "J'ai senti que c'était le bon moment" : Luca Dubus à Momalle, pour franchir un palier

Ce qui porte désormais à neuf le nombre de joueurs dans le noyau du coach momallois pour 2023/2024. Enfin, non, dix puisque les Hesbignons ont également finalisé l’arrivée d’un premier transfert en la personne de Luca Dubus. L’attaquant de 24 ans va ainsi quitter son équipe de Huy B pour la deuxième fois, après un passage à Ouffet, pour franchir un palier dans sa carrière. "Je ne comptais pas forcément Huy mais j’avais dit que j’allais écouter les éventuelles propositions, explique celui qui portait le brassard de capitaine de la seconde, équipe des Mosans. Le coach de Momalle m’avait déjà appelé l’année dernière mais j’avais dit que je restais en P2 avec le groupe si on venait à monter, ce qui a été le cas. Il m’a rappelé cette année et j’ai senti que c’était le bon moment pour y aller. J’ai bien aimé également le projet qui m’a été présenté. Si Momalle reste en P2, on voudra jouer le haut de tableau, c’est intéressant. "

D’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, Luca Dubus va devenir l’un des plus jeunes, lui qui va débarquer dans un effectif à l’expérience longue comme le bras. "Mais cela ne me fait pas peur. J’ai déjà eu un peu le cas à Ouffet et cela s’était bien passé. Je n’ai jamais eu de souci avec l’intégration, confie celui qui n’a pas fait une croix sur une éventuelle aventure dans l’élite provinciale. Je n’en fais pas une obsession, mais ce serait bien, oui. Si je peux évoluer plus haut, je ne vais pas me priver."

Capable d’évoluer à tous les postes du secteur offensif, le droitier s’est tout de même découvert une certaine passion pour celui d’avant-centre. "Christophe De Smedt m’a demandé mes places préférées. Je lui ai dit que c’est en"9"que je me sentais le mieux. La saison dernière, quand j’ai été replacé là, il m’a fallu un petit temps d’adaptation mais j’ai maintenant compris le truc et j’aime bien, souligne Luca Dubus, qui a retrouvé le chemin des filets après l’accident qui lui était arrivé à la fin du mois d’octobre (NDLR: frappé au visage, il avait été victime d’une hémorragie interne). Ça va bien mieux. Au départ, oui, ma saison devait être terminée mais cela s’est arrangé plus vite que prévu. J’ai eu l’accord du médecin qui m’a rassuré et qui m’a dit que je pouvais y aller. Mais je vais pouvoir finir la saison normalement." Une bonne nouvelle pour Huy B qui va profiter de son buteur pour la fin de saison, mais aussi pour Momalle, qui va hériter d’un joueur qui ne manquera pas de rythme.